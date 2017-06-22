Третий пересадочный контур на четверть разгрузит московское метро

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Строительство Второго кольца метро - Третьего пересадочного контура (ТПК) планируется завершить в 2020-2021 гг., с вводом новой магистрали радиальные линии метро разгрузятся на 20-25%. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Третий пересадочный контур - самый масштабный проект за всю более чем 80-летнюю историю московского метростроения. Он может стать самой длинной в мире кольцевой линией метро. Он свяжет между собой периферийные районы Москвы и позволит разгрузить центральные участки радиальных веток на 20-25%", - сказал он в интервью газете "Вечерняя Москва".

Хуснуллин напомнил, что ТПК начали возводить с западной части, где строится участок Калининско-Солнцевской ветки метро от "Рассказовки" до "Делового центра".

"На юго-востоке от "Некрасовки" строится радиальная Кожуховская линия, которая дойдет до "Нижегородской" - будущей станции Третьего пересадочного контура, ее восточной части. Оттуда "поднимаемся" по Второму кольцу на северо-восток и север. Уже началась проходка тоннелей между станциями "Авиамоторная" и "Рубцовская" на северо-восточном участке, также приступили к строительству от "Нижней Масловки" до "Стромынки" - таким образом, образуется верхний полукруг кольца. Думаю, что готов он будет в 2018 году, и пассажиры смогут им пользоваться", - отметил он.

Третий пересадочный контур станет вторым большим кольцом метро и свяжет между собой удаленные районы Москвы. Длина ТПК составит порядка 65 км, на кольце разместится более 30 станций. Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом. В этом году для пассажиров откроются первые пять станций ТПК на участке от "Делового центра" до "Петровского парка".