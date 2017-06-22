AtomSkills поможет Росатому подготовить специалистов с учетом роста проектов госкорпорации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Чемпионат AtomSkills, который проводится в Екатеринбурге для рабочих профессий в атомной отрасли по международной методике WorldSkills, поможет вырастить династии рабочих и повысить уровень их мастерства. Это особенно важно для Росатома с учетом роста объемов проектов, которые реализует госкорпорация как в России, так и за рубежом, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в рамках AtomSkills.

"Нам это нужно для того, чтобы выращивать рабочие династии, эти династии - инженерные, чтобы действительно у нас в отрасли профессиональное мастерство наших "синих воротничков", лучших рабочих, лучших инженеров, отличалось год от года", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в 2015 году дал поручение об организации отраслевых конкурсов по типу WorldSkills, чтобы повысить качество подготовки специалистов в различных отраслях. Первый чемпионат AtomSkills Росатом провел в 2016 году, в нем приняли участие 177 человек по 10 компетенциям. В этом году число участников выросло практически вдвое - до 349 человек. В этом году участники AtomSkills показывают мастерство в 19 компетенциях, включая семь отраслевых - дозиметрист, инженер-технолог, водитель спецавтомобиля и др.

Растущий масштаб AtomSkills важен для Росатома, прежде всего, из-за увеличения объема работ по уже реализуемым и планируемым к реализации проектам, где нужны квалифицированные кадры. В России в активной фазе сооружения находятся три энергоблока - второй блок на Нововоронежской АЭС-2, первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 и четвертый энергоблок Ростовской АЭС. Еще пять энергоблоков на Ленинградской АЭС-2 и Курской АЭС в очереди на строительство. В зарубежном портфеле заказов Росатома 34 энергоблока - в ближайшие годы объемы работ будут расти в Иране, Индии, Турции, Венгрии, Финляндии.

Лихачев отметил, что качество подготовки участников AtomSkills растет с каждым годом. "Все эксперты, с которыми я сейчас разговаривал, сходны в одном мнении: практически в каждой компетенции вырос уровень участников, и средний уровень, и уровень мастерства лидеров в разных номинациях", - сказал глава Росатома.

Перенять партнерский опыт

Поделиться собственным опытом и перенять практики коллег поможет участие Росатома в национальном конкурсе WorldSkills Hi-Tech, в котором также участвует госкорпорация. Сборная Росатома в 2015 и 2016 гг. становилась победителем WorldSkills Hi-Tech как в командном, так и в индивидуальных зачетах. Лихачев отметил, что в прошлом году Росатом принимал участие в WorldSkills Hi-Tech в десяти номинациях - во всех получили медали, в шести номинациях они были золотыми.

"Мы действительно технологические лидеры, и мы хотим, чтобы дух соревновательности был и на российском уровне, чтобы мы могли проверить себя, свои компетенции в соревновании с другими корпорациями, компаниями. И нам очень важно привносить в отрасль тот опыт, те достижения, которые есть у наших партеров, скажем, в Ростехе, в Роскосмосе или в частных крупных корпорациях. Поэтому площадка российского Worldskills Hi-tech она для нас очень интересная, в первую очередь, с точки зрения развития себя, своих компетенций", - сказал он.

Также Росатом готовит талантливых молодых ребят в национальную сборную России для участия в международных соревнованиях - WorldSkills. В этом году мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в октябре.

Росатом готовит для сборной России команду специалистов- сварщиков, организуя для них практику на предприятиях госкорпорации.