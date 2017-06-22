Правозащитники добились проведения ГИА для несовершеннолетних заключенных в СИЗО в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Две выпускницы 9-го класса, находящиеся в СИЗО №6 УФСИН Москвы, в четверг сдавали экзамены в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Москвы Михаил Сенкевич. Это первый в столице случай организации школьных экзаменов в следственном изоляторе.

"Благодаря совместным усилиям ОНК, администрации СИЗО и Министерства образования России впервые в следственном изоляторе удалось организовать сдачу экзаменов для выпускниц школ, содержащихся в СИЗО. Экзамены за 9-й класс сдавали две девушки", - сказал он.

По его словам, администрация СИЗО выделила специально оборудованное помещение, на экзамене присутствовали уполномоченный государственный аттестационной комиссии и представитель Департамента образования Москвы. "Был создан штаб, экзаменационные работы, как положено, были опечатаны, ждем теперь результатов, а впереди у них еще три экзамена", - добавил Сенкевич.

Ранее администрация СИЗО информировала членов ОНК о том, что в изоляторе содержатся школьницы, которые должны сдавать итоговые экзамены. После обращения правозащитников в соответствующие ведомства было принято решение провести экзамены в резервные дни сдачи ГИА и ЕГЭ, то есть с 20 по 28 июня.