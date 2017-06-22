Прокуратура через суд требует обеспечить лекарствами пожаловавшуюся Путину жительницу Орла

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Прокуратура подала иск в Советский районный суд Орла, в котором потребовала обеспечить лекарствами инвалида Клавдию Ставцеву, пожаловавшуюся на нехватку медикаментов президенту Владимиру Путину во время "Прямой линии" 15 июня. Первое заседание назначено на 30 июня, сообщила в четверг ТАСС старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина.

"Прокуратурой Заводского района Орла была проведена проверка, и в ее интересах подготовлено обращение в суд. Будем добиваться, чтобы лекарства были предоставлены, - уточнила Семина. - Первое заседание назначено на 30 июня". По ее словам, обращение в прокуратуру поступило еще в мае, то есть до "Прямой линии" с президентом.

Инвалид первой группы Ставцева пожаловалась Путину на то, что может получить дорогостоящие препараты вспомогательной терапии только через суд.

Глава региона Вадим Потомский позже отметил, что федеральных льгот, которые выделяются на покупку лекарств, недостаточно, и эту сумму необходимо увеличить. Он пояснил, что на каждого "федерального" льготника выделяется из бюджета страны 807,2 рублей в месяц. Однако денег, по словам Потомского, больным не хватает, из-за чего им приходиться обращаться в суд, который обязывает регион обеспечить жителей медикаментами, и местные власти вынуждены компенсировать разницу между федеральной льготой и реальной ценой из своего бюджета.

Ранее также сообщалось, что по данным регионального департамента здравоохранения, Ставцева в 2016 году получила лекарств на 580 тыс. рублей. С начала 2017 года жительнице Орла выделено препаратов на 116 тыс. рублей.