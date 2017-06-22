Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Польша хочет изменить статус Беловежской пущи в списке всемирного наследия ЮНЕСКО

Общество
22 июня, 16:39 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 22, июня. /ТАСС

Беловежская пуща была вписана в список мирового природного наследия, власти Польши подадут заявку на внесение ее в список природно-культурного наследия

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Польши намерено подать в ЮНЕСКО заявку с просьбой включить Беловежскую пущу в список природно-культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявил в среду в Сейме (нижней палате парламента) министр окружающей среды республики Ян Шишко.

По его словам, в 2014 году "с нарушением закона, бесправно, Беловежская пуща была вписана в список мирового природного наследия". "Беловежская пуща была и есть природно-культурное наследие, поэтому именно так ее и нужно вписать в список ЮНЕСКО", - указал министр.

Как пояснил Шишко, польская сторона считает важным подчеркнуть тот факт, что человек сыграл большую роль в существовании пущи. "Эта территория использовалась с разной интенсивностью, Хуже всего дела обстояли во время Первой мировой войны, когда пуща грабительски разорялась. Именно благодаря жертвенности и труду местного населения, польских ученых, лесников, ее удалось спасти, - сказал он. - Можно ли в такой ситуации утверждать, что этого объекта не касалась рука человека?"

В настоящее время в Польше продолжается скандал вокруг вырубки Беловежской пущи. Власти утверждают, что разрешили спиливать только сухостой и зараженные жуком-короедом деревья. Экологи протестуют и требуют дать реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.

Беловежская пуща - один из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы. Его территория разделена государственной границей на две части - белорусскую и польскую. Часть территории Беловежской пущи - польский государственный национальный парк - был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1979 году, а в 1992 году в природоохранную зону была внесена часть белорусского национального парка. В 2014 году в список был внесен единый трансграничный объект.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеров
2
Кучма: Европа ставит Украину на колени
3
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
4
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
5
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершил польский F-16
6
Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе
7
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
Темы дня
Загрузка...
Реклама