ЦИК: заксобрание Петербурга выполнило требование закона о референдуме по Исаакию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга выполнило требование федерального закона о референдуме по Исаакиевскому собору, предоставив документы в Центральную избирательную комиссию России (ЦИК), дальнейшее их движение не подлежит оценке ЦИК. Об этом сообщил в четверг ТАСС начальник управления по вопросам организации избирательного процесса ЦИК Елена Орловская. Региональный парламент уже несколько месяцев не рассматривает вопрос о референдуме по передаче собора.

"Законодательное собрание Санкт-Петербурга функцию, возложенную на него федеральным законом, выполнило. 7 апреля текущего года в ЦИК поступило уведомление о том, что поступили документы в Законодательное собрание от Избирательной комиссии Петербурга. В данном случае дальнейшее их движение не подлежит нашей оценке", - сказала Орловская.

Она отметила, что в вопросе проведения референдума ЦИК и региональная избирательная комиссия выполняют "больше техническую сторону". По ее словам, в настоящее время инициатив о проведении референдумов по стране достаточно много - они поступают в ЦИК практически каждую неделю. "Комиссии отрабатывают эти вопросы на соответствие требованиям законодательства и передают дальше в законодательные органы для принятия решений по существу", - сказала Орловская.

Передача не началась

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Вместе с тем 2 июня губернатор Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что передача Исаакиевского собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, оно пока не поступало.

Тема передачи Исаакия церкви вызвала бурные общественные споры в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести ее на референдум, однако вопрос "завис" на рассмотрении в Законодательном собрании города.

15 июня новым директором музея был назначен Юрий Мудров. Прежний директор Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, уволился по собственному желанию.

Нет точных сроков передачи

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко рассказал ТАСС, что на данный момент у Смольного нет определенных сроков или дат, к которым планируется осуществить передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Московскому патриархату Русской православной церкви. Глава комитета подчеркнул, что "от какого-то поспешного отношения о судьбе собора сейчас перешли к более вдумчивому, к более осмысленному поиску оптимальной модели его существования".

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея- памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт- Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.