В Таллине почтили память героев ВОВ, возложив цветы к Памятнику воину-освободителю

ТАЛЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Церемония возложения цветов и венков к Памятнику воину-освободителю прошла на Военном кладбище Таллина в День памяти и скорби. В ней приняли участие сотрудники посольства РФ, а также представители общественных организаций и ветераны войны.

"По традиции был выставлен почетный караул. Ветераны, соотечественники, представители посольства во главе в послом Александром Петровым пришли вспомнить тех, кто защищал родину в тяжелые годы Великой Отечественной", - сообщил корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства Денис Мосюков.

Среди присутствующих были и три ветерана Эстонского стрелкового корпуса - Герман Григорьев, Херберт Сикк и Валентин Виллемсоо. "Все они - боевые ветераны, непосредственно участвовавшие в военных действиях", - сказал представитель посольства РФ.

В церемонии также приняли участие представители общественных организаций, в частности, Клуба ветеранов флота, а также таллинского общества участников Второй Мировой войны.