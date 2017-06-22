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В Таллине почтили память героев ВОВ, возложив цветы к Памятнику воину-освободителю

Общество
22 июня, 16:49 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 22, июня. /ТАСС

В церемонии приняли участие сотрудники посольства РФ, представители общественных организаций и ветераны войны

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ТАЛЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Церемония возложения цветов и венков к Памятнику воину-освободителю прошла на Военном кладбище Таллина в День памяти и скорби. В ней приняли участие сотрудники посольства РФ, а также представители общественных организаций и ветераны войны.

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"По традиции был выставлен почетный караул. Ветераны, соотечественники, представители посольства во главе в послом Александром Петровым пришли вспомнить тех, кто защищал родину в тяжелые годы Великой Отечественной", - сообщил корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства Денис Мосюков.

Среди присутствующих были и три ветерана Эстонского стрелкового корпуса - Герман Григорьев, Херберт Сикк и Валентин Виллемсоо. "Все они - боевые ветераны, непосредственно участвовавшие в военных действиях", - сказал представитель посольства РФ.

В церемонии также приняли участие представители общественных организаций, в частности, Клуба ветеранов флота, а также таллинского общества участников Второй Мировой войны.

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