Более 70 ученых из шести стран обсудят на конференции в Югре изменение климата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Более 70 ученых из России, Турции, Франции, Нидерландов, Эстонии и Белоруссии примут участие в международной конференции "Углеродный баланс болот Западной Сибири в контексте изменения климата", которая стартовала в Ханты-Мансийске и продлится до 29 июня, сообщили в пресс-службе департамента общественных и внешних связей региона.

"Для работы в Ханты-Мансийск приехали 75 ученых и исследователей из России, Турции, Франции, Нидерландов, Эстонии, Белоруссии, 11 из них - иностранцы. Практическая сторона конференции будет представлена в ходе V Международного полевого симпозиума "Западно-Сибирские торфяники и цикл углерода, прошлое и настоящее", - сказали в пресс-службе.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что такая кооперация ученых способствует поиску ответов на самые сложные вопросы, связанные с воздействием болотных экосистем на процесс климатических изменений. По его словам, за последние десятилетия рост температуры в среднем по планете составил 0,17 градусов по Цельсию, по России - 0,45, а в полярных областях - 0,8 градусов.

"Происходящие изменения вызывают большие опасения, ибо влияют не только на изменчивость и экстремальность работы, но и приводят к чрезвычайным ситуациям", - добавил он.

Первые инициативы

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках пленарного заседания отметила, что на конференции присутствуют представители стран, готовых к международному сотрудничеству, проведению совместных исследований, которые позволят лучше понять текущую динамику и причины изменения климата, способы минимизации связанных с этим негативных последствий. По ее словам, округ готов выступить с двумя инициативами. "Первое - мы приглашаем к участию в проекте по мониторингу состояния многолетнемерзлых грунтов на границе их распространения", - сказала она.

В августе этого года в Югре запланирована установка 10 автономных измерителей профиля температуры с глубиной измерений до 10 м. Приборы будут установлены на различных типах экосистем на территории природного парка Нумто. Это оборудование разработано томскими коллегами, исследования планируют поддержать специалисты университета Орлеана из Франции.

Вторая инициатива, предложенная губернатором Югры, связана с расширением поля исследований - от наземных полигонов до методов дистанционного зондирования Земли. По мнению Комаровой, необходима разработка и усовершенствование таких методов с опорой на имеющийся опыт полевых исследований для отслеживания даже небольших изменений в функционировании экосистем, выяснения причин и возможных последствий таких изменений, создания научных консорциумов для проведения таких работ.

"Чем больше участников соберет это партнерство, тем более точный результат будет получен. Мы готовы к реализации проекта на базе нашего Центра дистанционного зондирования Земли. Рассчитываю, что наша конференция позволит наметить пути такого сотрудничества", - отметила Комарова.