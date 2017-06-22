В ирландском военном музее прошел День памяти, приуроченный к годовщине начала ВОВ

ДУБЛИН, 22 июня. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. День памяти и скорби, приуроченный к годовщине начала Великой Отечественной войны, впервые прошел в четверг в Ирландском военном музее (IMWM) в городе Коллон (графство Мит).

В мае в музее открылась постоянная экспозиция "Бессмертный полк", организованная российскими соотечественниками. 22 июня она пополнилась новыми фронтовыми фотографиями. Посетители, большую часть которых в этот день составляли выходцы из бывших советских республик, приносили с собой цветы и возлагали их к стене с портретами солдат. Из динамиков звучали "Вставай, страна огромная" и записи радиосообщений Советского информбюро о начале войны.

"Это единственная в Ирландии музейная экспозиция, посвященная советским солдатам Второй мировой. Ее появлению способствовал энтузиазм хозяина IMWM Уильяма Салливана и наших соотечественников, проживающих в Ирландии", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС Дина Курбанова, одна из создателей проекта.

"Даже если мы живем вдали от Родины, надо помнить этот скорбный день, рассказывать о нем детям. Ирландскую землю миновал ужас Второй мировой, но 80 тыс. ирландцев воевали в составе армий союзников, - продолжила Курбанова. - Сюда постоянно привозят школьные экскурсии, для местных детей здесь много открытий. Из нашей экспозиции, например, они могут узнать о Нине О’Брайен, уроженке Ирландии, воевавшей в составе советской армии против фашистов".

Завершилась торжественная церемония вручением благодарственной грамоты мэрии Москвы директору IMWM. "Это большая честь для меня", - сказал Уильям Саливан, выразив уверенность, что в дальнейшем экспозиция будет расширяться.