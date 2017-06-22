Посольство РФ в Хорватии разыскало место гибели советских летчиков времен ВОВ

ГУНЯ /Хорватия/, 22 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Европа усеяна сотнями тысяч могил советских солдат, отдавших жизнь за освобождение континента от нацистов. Это и огромные мемориальные комплексы, и неприметные могилы в глухих деревнях или в горах, за которыми зачастую ухаживают только местные жители. Захоронения включены в списки, однако очень часто их трудно или почти невозможно найти. Могила двух советских летчиков на востоке Хорватии была помечена в документах крайне лаконично: "п. Гуня, 5 км вост. г. Брчко".

Обнаружить и начать работы по восстановлению захоронения удалось благодаря усилиям первого секретаря посольства Российской Федерации в Хорватии Дмитрия Мальцева. Все началось с того, что год назад дипломат приехал в отдаленный уголок Хорватии (290 км от Загреба), поселок Гуня на стыке с Сербией и Боснией и Герцеговиной, и в надежде найти следы захоронения начал просто расспрашивать местных жителей о русских летчиках, погибших здесь в самом конце войны. Оказалось, что в селе многие помнят о подвиге советских летчиков и чтят его. Так была найдена могила-обелиск гвардии младшего лейтенанта, кавалера Ордена Красного Знамени и Ордена Отечественной войны I степени Филиппова Владимира Семеновича 1923 г.р. и гвардии ефрейтора Лисина Павла Петровича 1926 г.р.

Дотянуть до вражеских позиций

О последних минутах жизни русских героев Филиппова и Лисина корреспонденту ТАСС рассказала очевидец воздушного боя Ана Сабадош, которой на тот момент было 11 лет.

19 марта 1945 года 22-летний Владимир Филиппов старался дотянуть на своем подбитом и горящем штурмовике Ил-2 до вражеских позиций.

"Мы в нашем дворе построили самый большой в селе бункер и прятались там во время обстрела, мы детьми были, играем, а когда слышим, что летят самолеты - бежим в бункер, когда прекратится стрельба - мы вылезаем. В тот день мы слышали самолет, а когда вышли, то увидели его снова, он уже горел, летел очень низко. Вероятно, он старался дотянуть до немецких позиций, где стояли зенитки, но не смог и упал здесь", - рассказывает 83-летняя Ана.

"Был очень сильный взрыв, потом дым, когда мы прибежали к месту падения, то увидели, что самолет врезался в землю, Самолет горел много дней, постоянно взрывались бомбы, которые были на борту, потом еще очень долго дымился, этот самолет очень долго там был, вокруг была выжжена земля, на ней не росло ничего... Из всех этих детей, которые тогда бегали, только я осталась жива, все остальные уже умерли...", - рассказывает женщина.

Обелиск

После того, как немцы были изгнаны с захваченных территорий, в село пришли партизаны. Через несколько лет на месте гибели советских летчиков решили установить обелиск. "Памятник в виде пирамиды на месте падения самолета поставили уже после освобождения, там очень долго была воронка огромная. Потом, через пять дней после того как ушли немцы, пришли партизаны, а через некоторое время после этого на месте гибели русских летчиков была установлена пирамида с пятиконечной звездой", - рассказала Ана Сабадош.

Ее слова корреспонденту ТАСС подтвердил и Стиепан Богутовац, пенсионер, всю жизнь проработавший в ведущих национальных газетах и на радио. "Это был первый памятник, кирпичный, в виде пирамиды, с красной пятиконечной звездой наверху, высотой два метра. Затем был построен новый большой памятник у здания школы, на нем была установлена плита с именами 13 погибших партизан родом из Гуни и двух советских летчиков. Когда школа перестраивалась, памятник перенесли ко входу в школьный двор, на самое видное место, если ехать по центральной улице села", - рассказал Богутовац, всю жизнь занимавшийся краеведением и до мельчайших деталей знающий истории родного края.

Начальник общины Гуня Луциг Хрвое и руководитель муниципальной службы Берислав Мкрконич рассказали, что за новым памятником ухаживает вся община.

"Сейчас его украшают и ухаживают за ним ученики и работники школы. До 1991 года каждый год к памятнику возлагали цветы, проводили церемонию. Во время войны в Хорватии эти памятники были запущены, но сейчас мы снова работаем над их восстановлением, и я надеюсь, что вскоре мы проведем соответствующую торжественную церемонию, возложение цветов. Очень символично, что русский пилот родился в России в селе Кунья, а погиб у нас, почти в таком же селе под названием Гуня", - рассказал Луциг Хрвое.

Вечная память

К сожалению, информации о летчиках 166 Гвардейского Штурмового авиационного Краснознаменного полка младшем лейтенанте Филиппове и ефрейторе Лисине немного.

Павел Петрович Лисин родился в 1926 году в городе Анжерка (ныне Анжеро-Судженск) Кемеровской области, был призван на фронт Анжерским военкоматом. После его гибели у него осталась мать - Лисина Матрена Васильевна, проживавшая по адресу г. Анжерка, ул. Каменка, 42.

Владимир Семенович Филиппов родился в 1923 году в деревне Смыки Куньинского района Калининской (ныне Тверской) области. Кадровый военный. Попал на фронт в июле 1944 года.

Вот что сообщает его первый наградной лист: "Тов. Филиппов, участвуя в боевых операциях полка на 1-м и 2-м Украинских фронтах в период прорыва сильно укрепленной полосы противника в направлении Зборов - Золочев, Яссы с 14.7 по 28.8 1944 года на самолете Ил-2 произвел 18 успешных боевых вылетов, в результате чего нанес противнику потери в живой силе и технике. 26.7.1944 года, нанося штурмовые и бомбардировочные удары по живой силе и технике противника, скопившейся у переправы Ходоров, летчик Филиппов, несмотря на сильное противодействие противника огнем зенитной артиллерии, проявляя отвагу, дважды атаковал автомашины с живой силой, боеприпасами и горючим, в результате чего уничтожил автомашины и образовал два очага пожара".

20 и 21 августа Филиппов вновь отличился, произведя пять удачных боевых вылетов. 24 августа штурмовик Филиппова атаковали истребители противника, но он продолжил бомбить позиции врага, "производя умелые маневры одновременно с отражением атак истребителей". За 18 успешных боевых вылетов Филиппова наградили Орденом Красного Знамени (13.10.1944).

В марте 1945 Филиппов вновь представлен к награде за отличие в боях над пригородом Белграда Земуном, станцией Винковци, городами Мохово, Сотин, Товарник.

За успешные 26 вылетов Филиппова наградили Орденом Отечественной войны I степени. К сожалению, эта награда стала последней для героя. Однако благодаря рассказам жителей небольшого села в Хорватии, мы знаем, что свой последний бой экипаж советского Ил-2 провел героически, уводя горящую машину от домов мирных жителей. Филиппов и Лисин пожертвовали собой, отказавшись прыгнуть с парашютом, они старались дотянуть последние десятки метров до вражеских позиций, чтобы провести огненный таран и повторить таким образом подвиг Николая Гастелло.