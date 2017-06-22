В Вене открыли памятник погибшим советским военнопленным

ВЕНА, 22 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Памятник советским военнопленным, погибшим в австрийской столице с 1941 по 1945 год, открыли в четверг на Центральном кладбище Вены. В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса стран бывшего СССР, общественных организаций, австрийских властей. Среди гостей церемонии были посол России в Австрии Дмитрий Любинский, исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.

Монумент работы скульптора Дениса Стритовича установлен у ворот №10, где было обнаружено захоронение с останками 198 граждан СССР. Обелиск высотой 3,6 метра был изготовлен РВИО. МВД Австрии подготовило фундамент для памятника и оказало помощь в его монтаже.

Как рассказал корреспонденту ТАСС исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, за три года общество установило порядка 100 мемориалов и памятников, посвященных разным историческим эпохам. "Безусловно, одну из основных тем в нашей программе монументальной пропаганды занимает Великая Отечественная война и ее герои. В пределах России действует программа по установке памятников советским войнам. Буквально вчера в Тамбове был открыт мемориал Советскому войну и порядка 30 таких мемориалов по всей стране уже установлено, - отметил Кононов. - Этот обелиск - составная часть программы. Такие же обелиски ставятся в российских малых городах, райцентрах на советских захоронениях военных, погибших в годы Великой Отечественной войны".

По словам собеседника агентства, год назад он участвовал в Вене в фотовыставке "Помни, мир спас советский солдат". "Это большая экспозиция, которая объездила всю страну и ее цель - рассказать, как возник фашизм и кто освобождал от фашизма, - подчеркнул он. - Наши соотечественники провели для меня экскурсию, показали, кто здесь захоронен, показали мне эти ворота и сообщили, что здесь около 200 советских военнопленных захоронено. Это было подтверждено затем документально на основе работы в архивах". "Было принято решение установить обелиск", - добавил Кононов.

Обелиск

Новый памятник советским солдатам в Австрии расположен у ворот - в противоположной стороне от центрального входа на кладбище. Подобный обелиск был установлен в 2016 году в поселке городского типа Демянск в Новгородской области.

Надписи на его четырех гранях у основания гласят на немецком и русском языках: "Здесь покоятся советские военнопленные, погибшие в 1941-1945 гг. Российское военно-историческое общество 2017. Скульптор Д. Стритович. Никто не забыт, ничто не забыто".

Как подчеркнул Кононов, "имя каждого похороненного бойца будет нанесено на дополнительные пилоны, которые мы изготовим и здесь установим к очередной памятной дате в следующем году". По его словам, это может произойти ко дню освобождения Вены или ко Дню Победы в 2018 году.

Воинские захоронения

На Центральном кладбище Вены захоронены музыканты, политики и актеры. Здесь же расположено и советское воинское захоронение, где покоятся военнослужащие, погибшие при освобождении города от нацистов в 1945 году. В то же время место захоронения советских военнопленных у ворот №10, которые погибли или скончались от различных болезней, было долгое время забыто.

В 1980 году было установлено, что у ворот находятся останки советских военнопленных и документы об этом захоронении хранятся в земельном архиве Вены. В МВД Австрии подтвердили нахождение на этом месте захоронения. Исследовательский центр "Память" после обработки многочисленных документов из различных архивов выяснил, что здесь находятся останки советских граждан, затем были установлены имена 183 погибших и сейчас разыскиваются их родственники. Пока найдены лишь четыре семьи.

В Австрии находится более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны. По государственному договору между Австрией и странами-союзниками антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания и Франция), Австрия обязуется уважать, охранять и поддерживать на своей территории могилы и памятники воинов, военнопленных государств, находившихся в состоянии войны с гитлеровской Германией.