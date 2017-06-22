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На сайте Пенсионного фонда появилась возможность прослушать информацию

Общество
22 июня, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Для того, чтобы прослушать текст на сайте, пользователю необходимо открыть меню "Для слабовидящих", после - выделить нужный текст мышкой и нажать на "воспроизвести"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Информацию на сайте Пенсионного фонд России (ПФР) теперь можно не только прочитать, но и прослушать, что делает его более удобным для слабовидящих. Об этом говорится в пресс-релизе ПФР.

"На сайте Пенсионного фонда России заработал голосовой ассистент - новая функция, которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы прослушать текст на сайте, пользователю необходимо открыть меню "Для слабовидящих" в верхней части страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку "воспроизвести".

В ПФР отмечают, что в некоторых случаях установленный на компьютере браузер или антивирус могут блокировать работу голосового ассистента. Чтобы исключить возможность блокировки, необходимо правильно выставить настройки, например, отключить блокировку всплывающих окон.

Пенсионный фонд стал первым российским госучреждением, запустившим сервис голосового ассистента на своем сайте, отмечают в ведомстве.

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