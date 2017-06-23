Борис Титов отметил серьезный потенциал турбизнеса в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Ярославль имеет серьезный потенциал для развития бизнеса в туристической сфере. Такой мнение высказал в четверг уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на межрегиональном совещании бизнес-омбудсменов в Ярославле.

"Ярославль сегодня делает серьезные шаги для того, чтобы помогать малому и среднему бизнесу. Это город с большой перспективой, красивее города пока я не видел. Для туризма огромный потенциал, а как раз туризм и тянет малый и средний бизнес", - сказал журналистам Титов.

Власти Ярославской области разработали стратегию развития туризма, в соответствии с которой турпоток в регион будет увеличен в 2,5 раза к 2025 году. В 2016 году общий туристический поток в Ярославскую область составил 3 млн человек, что на 15% выше уровня 2015 года.

V Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей и расширенное заседание Совета регионов общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" проходят в Ярославле 22-23 июня. В рамках совещания состоялась встреча представителей промышленности Ярославской области с Титовыми и президентом "Опоры России" Александром Калининым. Выработанные по итогу законодательные инициативы будут направлены в Госудуму.