Борис Титов отметил серьезный потенциал турбизнеса в Ярославле

Мутко не сомневается, что матч сборных Мексики и России получится интереснымСпорт 23 июня, 19:40
Источник: замглавы МЭР Воскресенский стал кандидатом на пост гендиректора "Почты России"Экономика и бизнес 23 июня, 19:38
Российский хоккеист "Чикаго" Панарин обменян в "Коламбус"Спорт 23 июня, 19:36
Сборная юных математиков РФ готовится в "Сириусе" к олимпиаде школьников в Рио-де-ЖанейроВ стране 23 июня, 19:07
ABC: Джонни Депп попал в поле зрения Секретной службы США за высказывания о ТрампеМеждународная панорама 23 июня, 18:58
Российский судья Лапочкин будет работать на юношеском чемпионате Европы по футболуСпорт 23 июня, 18:47
Итальянский арбитр Рокки обслужит матч Кубка конфедераций Чили - АвстралияСпорт 23 июня, 18:43
Вступило в силу упрощение Катаром визового режима для россиянПолитика 23 июня, 18:35
Президентская библиотека предложила свою площадку для проведения шахматных турнировСпорт 23 июня, 18:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Ярославль имеет серьезный потенциал для развития бизнеса в туристической сфере. Такой мнение высказал в четверг уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на межрегиональном совещании бизнес-омбудсменов в Ярославле.
"Ярославль сегодня делает серьезные шаги для того, чтобы помогать малому и среднему бизнесу. Это город с большой перспективой, красивее города пока я не видел. Для туризма огромный потенциал, а как раз туризм и тянет малый и средний бизнес", - сказал журналистам Титов.
Власти Ярославской области разработали стратегию развития туризма, в соответствии с которой турпоток в регион будет увеличен в 2,5 раза к 2025 году. В 2016 году общий туристический поток в Ярославскую область составил 3 млн человек, что на 15% выше уровня 2015 года.
V Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей и расширенное заседание Совета регионов общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" проходят в Ярославле 22-23 июня. В рамках совещания состоялась встреча представителей промышленности Ярославской области с Титовыми и президентом "Опоры России" Александром Калининым. Выработанные по итогу законодательные инициативы будут направлены в Госудуму.