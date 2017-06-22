Минобрнауки планирует упростить визовый режим для студентов-иностранцев

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минобрнауки планирует облегчить получение виз для студентов-иностранцев для повышения привлекательности российских вузов. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту ведомства, который размещен в четверг на официальном портале раскрытия информации о готовящихся законах.

Согласно Положению о визах, иностранному гражданину, въезжающему в Россию для обучения в образовательной организации, выдается обыкновенная учебная виза на срок до трех месяцев с возможностью последующего продления путем выдачи многократной визы на период обучения, но не более чем на один год для каждой последующей.

"Большая часть образовательных программ рассчитана на более продолжительный период, поэтому для обеспечения конкурентного преимущества образовательных программ российских университетов на международном уровне представляется оправданным предусмотреть возможность выдачи многократных учебных виз на более длительный срок, но не более чем на три года для каждой последующей визы", - говорится в пояснительной записке.

По данным мониторинга эффективности вузов Минобрнауки, в российских государственных университетах в 2014 году обучалось более 120 тыс. иностранных студентов (в 532 образовательных организациях). В 15 вузах-участниках проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов в мире ("Проект 5-100" - прим. ТАСС) обучалось 14 тыс. иностранных студентов. В 2015 году в общей сложности иностранных студентов было более 137 тыс., около 18 тыс. из них учились в 15 вузах "Проекта 5-100".

Если иностранный гражданин прекратил или завершил обучение в вузе, либо не поступил в него, приехав в Россию, это является основанием для сокращения срока его временного пребывания в РФ и исключает возможность дальнейшего нахождения в стране.