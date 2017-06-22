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Управляющая полигоном в Балашихе компания пока не получала уведомления о его закрытии

Общество
22 июня, 21:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Необходимо ознакомиться с документацией, согласно которой планируется прекращение деятельности объекта, отметили в компании

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Компания "Заготовитель", эксплуатирующая полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино", пока не получала от властей официального уведомления о закрытии объекта с пятницы.

Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

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"На данный момент мы не получили официального уведомления о закрытии полигона. Сперва необходимо ознакомиться с документацией (основанием), согласно которой планируется прекращение деятельности объекта размещения отходов", - сказали в пресс-службе.

В четверг президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

Министерство экологии Московской области и администрация Балашихинского городского округа уже начали срочно перераспределять потоки отходов, которые должны были быть захоронены в Кучино. Также Минэкологии сейчас определяет, кто будет обслуживать закрытый полигон до момента рекультивации, чтобы не допустить резкого ухудшения экологической ситуации на прилегающей территории.

По данным экологического движения "#РосЭко", полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.

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