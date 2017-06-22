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Цукерберг назвал сближение людей в разных частях мира новой задачей Facebook

Общество
22 июня, 21:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июня. /ТАСС

Глава Facebook выразил уверенность, что соцсеть может стать платформой для диалога, который будет способствовать сближению людей

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Компания Facebook на данном этапе считает одной из основных своих задач объединение жителей разных стран. Об этом заявил глава корпорации Марк Цукерберг в вышедшем в четверг в эфир интервью телеканалу CNN.

"Наша новая цель - добиться большего единства в мире, а в течение последнего десятилетия наша задача состояла в том, чтобы сделать мир более открытым и взаимосвязанным, - сказал он. - И мы в значительной степени были сосредоточены на этом, на том, чтобы дать каждому возможность высказаться, а также связать людей, в особенности, с их друзьями и родными. Мы еще не выполнили эту задачу".

"Мне кажется, что сейчас на нас лежит ответственность играть большую роль в мире. Наше общество все еще очень разобщено. Это значит, что нужно активно работать над сближением людей, - добавил глава Facebook. - Не достаточно просто пытаться связать людей, нужно пытаться их сблизить".

Цукерберг подчеркнул, что, по его мнению, ни одна организация или страна не могут решить без посторонней помощи главные проблемы, стоящие перед человечеством. В их числе он назвал бедность, поиск лекарств от болезней, а также противодействие изменению климата. Глава Facebook выразил уверенность в том, что соцсеть может стать платформой для диалога, который будет способствовать сближению людей. По его мнению, объединение пользователей Facebook в различные группы по интересам может стать одним из этапов в этом процессе.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире с ежемесячной аудиторией почти 2 млрд человек. Она была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Считается, что некоторые ключевые элементы социальной сети Цукерберг продумывал в своей комнате в студенческом общежитии.

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