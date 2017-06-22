Принцесса Таиланда планирует осенью посетить в Сочи центр "Сириус" и дачу Сталина

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана, как ожидается, в октябре приедет Сочи, где планирует посетить образовательный центр "Сириус" и дачу Иосифа Сталина. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации города по итогам встречи главы курорта Анатолия Пахомова с полномочным министром посольства Таиланда Потом Харнполом.

В мэрии отметили, что одной из целей предстоящего визита является изучение опыта проведения крупных международных мероприятий.

"Как раз с целью получения такого опыта принцесса Таиланда и собирается посетить Сочи, она прибудет на курорт 1 октября. Вторую половину дня Сириваннавари Нариратана планирует провести в образовательном центре "Сириус", - сообщили в администрации города.

Как рассказали в мэрии, дипломат из Таиланда также отметил, что принцесса интересуется возможностью посетить дачу Иосифа Сталина, так как "она является большой поклонницей истории".

Ранее сообщалось, что правительство Таиланда заинтересовалось российским опытом поддержки одаренных детей - делегация Министерства образования королевства уже посещала центр "Сириус".

"Сириус" открыт фондом "Талант и успех" по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Сам фонд учрежден выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами. На профессиональные программы ежемесячно зачисляются 600 школьников по таким направлениям, как наука, спорт и искусство, при этом обучение, пребывание и проезд в "Сириус" для детей являются бесплатными.