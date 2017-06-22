Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Принцесса Таиланда планирует осенью посетить в Сочи центр "Сириус" и дачу Сталина

Общество
22 июня, 23:02 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 22, июня. /ТАСС

В мэрии отметили, что одной из целей предстоящего визита является изучение опыта проведения крупных международных мероприятий

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана, как ожидается, в октябре приедет Сочи, где планирует посетить образовательный центр "Сириус" и дачу Иосифа Сталина. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации города по итогам встречи главы курорта Анатолия Пахомова с полномочным министром посольства Таиланда Потом Харнполом.

В мэрии отметили, что одной из целей предстоящего визита является изучение опыта проведения крупных международных мероприятий.

"Как раз с целью получения такого опыта принцесса Таиланда и собирается посетить Сочи, она прибудет на курорт 1 октября. Вторую половину дня Сириваннавари Нариратана планирует провести в образовательном центре "Сириус", - сообщили в администрации города.

Как рассказали в мэрии, дипломат из Таиланда также отметил, что принцесса интересуется возможностью посетить дачу Иосифа Сталина, так как "она является большой поклонницей истории".

Ранее сообщалось, что правительство Таиланда заинтересовалось российским опытом поддержки одаренных детей - делегация Министерства образования королевства уже посещала центр "Сириус".

"Сириус" открыт фондом "Талант и успех" по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Сам фонд учрежден выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами. На профессиональные программы ежемесячно зачисляются 600 школьников по таким направлениям, как наука, спорт и искусство, при этом обучение, пребывание и проезд в "Сириус" для детей являются бесплатными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Таиланд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
Руководитель муниципальной службы Берислав Мкрконич, журналист Стиепан Богутовац, глава мунициаплитета Гуня Луциг Хрвое, первый секретарь посольства РФ в Хорватии Дмитрий Мальцев у памятника в центре села Гуня, на котором среди имен местных партизан указаны имена советских летчиков
3
Посольство РФ в Хорватии разыскало место гибели советских летчиков времен ВОВ
10
Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кучма: Европа ставит Украину на колени
2
Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"
3
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
Задержка рейса iFly из Москвы в Анталью составит около суток
6
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
7
Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама