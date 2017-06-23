Полигон ТБО в Балашихе закроют с утра пятницы "в целях предупреждения ЧС"

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Администрация городского округа Балашиха закроет полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" для приема мусора с 06:00 мск 23 июня для "предотвращения чрезвычайной ситуации", следует из опубликованного в четверг на официальном сайте администрации решения.
"В целях предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением требований природоохранного законодательства при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов "Кучино" ЗАО "Заготовитель", комиссия решила приостановить деятельность полигона по приему ТБО и принять меры по ограничению проезда на территорию полигона грузового автотранспорта", - говорится в решении.
Договор с эксплуатантом "Заготовитель" был заключен до конца 2018 года, предприятие эксплуатировало полигон на основании двух документов - договора аренды муниципальной земли и бессрочной лицензии на работу в сфере утилизации отходов. Росприроднадзор в четверг начал процедуру отзыва этой лицензии.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.
Министерство экологии Московской области и администрация Балашихинского городского округа начали срочно перераспределять потоки отходов, которые должны были быть захоронены в Кучино. Также Минэкологии сейчас определяет, кто будет обслуживать закрытый полигон до момента рекультивации, чтобы не допустить резкого ухудшения экологической ситуации на прилегающей территории.
По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.