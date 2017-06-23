Более 7 тысяч спасателей и правоохранителей обеспечат безопасность на выпускных в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 1,5 тысячи спасателей и 5,6 тысячи правоохранителей обеспечат пожарную безопасность и охрану правопорядка на выпускных вечерах в Москве 23 и 24 июня.

Как сообщили в столичном главке МЧС, в обеспечении пожарной безопасности на объектах проведения выпускных вечеров будут задействованы более 600 сотрудников ведомства и 900 добровольных пожарных, в готовности к реагированию на пожары находятся 400 единиц пожарно-спасательной техники. Московские спасатели будут экипированы первичными средствами пожаротушения и аптечками.

"Безопасность на воде обеспечат инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и спасатели на водных объектах. В акватории Москвы-реки будет курсировать пожарно-спасательный корабль "Надежда" ГУ МЧС России по Москве, катера ГИМС и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - сообщили в пресс-службе.

В Главном управлении МВД по Москве сообщили, что обеспечивать общественный порядок во время выпускных вечеров будет около 3,2 тысячи сотрудников полиции, более 800 представителей Росгвардии, около 1,2 тысячи работников частных охранных организаций, около 600 дружинников.

В выпускных вечерах и празднике выпускников планируется участие более 52,8 тысячи подростков из 658 столичных школ. Основные праздничные мероприятия пройдут в Государственном Кремлевском дворце и парке имени Горького.