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Один из самых крупных круизных лайнеров Японии зашел во Владивосток

Общество
23 июня, 9:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 23, июня. /ТАСС

Лайнер Asuka II трижды посещал Владивосток в 2009, 2010 и 2013 годах

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Одно из самых крупных круизных судов Японии Asuka II, на борту которого находятся более 500 туристов, утром в пятницу пришвартовалось у Морского вокзала Владивостока, сообщает администрация Приморья.

"Приветственная церемония началась на территории Морского вокзала Владивостока в 08:00 местного времени (01:00 мск - прим. ТАСС). Сначала на видовой площадке терминала прозвучал праздничный барабанный бой в исполнении отряда барабанщиц Дальрыбвтуза, а затем свои вокальные и танцевальные номера представили творческие коллективы города. На нижней площадке вокзала традиционно расположился маркет сувениров с региональной символикой. Широкая палитра товаров - от матрешек и расписных игрушек до меда и варенья из шишек - не оставила равнодушным ни одного гостя из Страны восходящего солнца", - говорится в сообщении.

Туристы прибыли во Владивосток из японского порта Акита, Asuka II совершает круиз по Юго-Восточной Азии, из Приморья они отправятся в порт Фусики (Япония). Во Владивостоке туристы пробудут до вечера и смогут посетить основные достопримечательности города и прокатиться на электричке по Транссибирской магистрали. Помимо этого, в течение дня на верхней площадке Морского вокзала для туристов и жителей края будет работать выставка картин приморских художников, и все желающие смогут посетить морской лекторий, приуроченный к 200-летию И. К. Айвазовского.

Asuka II уже посещал Владивосток в 2009, 2010 и 2013 годах. Круизный лайнер располагает десятью палубами, в каютах которых могут находиться более 600 туристов. Его длина - 241 м, ширина - 29 м, осадка - 8,2 м. Два дизельных двигателя позволяют развивать скорость до 22 узлов. Порт приписки - Йокогама.

Всего в 2017 году во Владивостоке ожидаются рекордные 14 заходов круизных судов.

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