В Балашихе закрыли полигон ТБО "Кучино"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" в подмосковной Балашихе, о котором шла речь в ходе прямого эфира с президентом РФ Владимиром Путиным, закрыт, мусоровозов на территории объекта нет, передает корреспондент ТАСС.

Ворота для въезда в зону разгрузки полигона закрыты. Над ними установлен плакат "Кучинский полигон ТБО закрыт". На полигон прибыл министр экологии Подмосковья Александр Коган.

Ранее администрация городского округа Балашиха опубликовала решение, согласно которому свалка закрывается для приема мусора с 06:00 мск 23 июня "в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением требований природоохранного законодательства при эксплуатации полигона".

В четверг президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

Министерство экологии Московской области и администрация Балашихинского городского округа уже начали срочно перераспределять потоки отходов, которые должны были быть захоронены в Кучино. Также Минэкологии сейчас определяет, кто будет обслуживать закрытый полигон до момента рекультивации, чтобы не допустить резкого ухудшения экологической ситуации на прилегающей территории.

По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.