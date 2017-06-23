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В Балашихе закрыли полигон ТБО "Кучино"

Общество
23 июня, 6:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Мусоровозов на территории объекта нет, ворота для въезда в зону разгрузки закрыты

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" в подмосковной Балашихе, о котором шла речь в ходе прямого эфира с президентом РФ Владимиром Путиным, закрыт, мусоровозов на территории объекта нет, передает корреспондент ТАСС.

Ворота для въезда в зону разгрузки полигона закрыты. Над ними установлен плакат "Кучинский полигон ТБО закрыт". На полигон прибыл министр экологии Подмосковья Александр Коган.

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Ранее администрация городского округа Балашиха опубликовала решение, согласно которому свалка закрывается для приема мусора с 06:00 мск 23 июня "в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением требований природоохранного законодательства при эксплуатации полигона".

В четверг президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

Министерство экологии Московской области и администрация Балашихинского городского округа уже начали срочно перераспределять потоки отходов, которые должны были быть захоронены в Кучино. Также Минэкологии сейчас определяет, кто будет обслуживать закрытый полигон до момента рекультивации, чтобы не допустить резкого ухудшения экологической ситуации на прилегающей территории.

По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.

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