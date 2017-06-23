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Полигоны в Ногинске, Можайске, Клину и Люберцах примут мусор вместо свалки в Балашихе

Общество
23 июня, 8:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Министр экологии Подмосковья Александр Коган заявил, что стоимость рекультивации полигона может составить 4 млрд рублей

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Твердые бытовые отходы, которые ранее направлялись на закрытый в пятницу полигон ТБО "Кучино" в подмосковной Балашихе, будут перераспределены в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы Московской области. Об этом сообщил министр экологии региона Александр Коган.

"У нас есть несколько полигонов, которые готовы принять и распределить соответствующие потоки. Это Торбеево, Тимохово, Храброво и Алексинский карьер", - сказал он.

Министр также заявил, что стоимость рекультивации полигона может составить 4 млрд рублей.

"По нашим оценкам это будет стоить порядка 4 млрд рублей", - сказал он.

Это максимальная сумма, добавил Коган. Точная стоимость рекультивации полигона станет известна после разработки проектно-сметной документации. На разработку проекта "оздоровления" свалки потребуется 50 млн рублей, заявка на эти средства сейчас находится в работе Московской областной думы.

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Пока проект "оздоровления" свалки разрабатывается, специалисты проведут необходимые исследования и предварительные работы, потому что срочная остановка полигона без одновременного старта рекультивации может нанести серьезный вред экологии, отметил Коган. Управлять полигоном в этот период будет администрация Балашихинского городского округа, на территории которой он находится, пояснил министр.

Доставка чистого грунта на полигон начнется 25 июня, чтобы предотвратить возгорание и утечку взрывоопасного и токсичного свалочного газа в период "заморозки" мусорки, пояснил Коган. Специалисты будут постоянно пересыпать землей отходы и разработают план сбора и сжигания газа.

В рамках рекультивация полигона экологи изучат состав мусора и плотность полигона, заблокируют так называемое тело свалки, чтобы она не расползалась, отведут и очистят фильтрат, утилизируют газ, накроют всю возвышенность плотной пленкой и засыпят несколькими метрами плодородной земли. После этого на бывшем полигоне можно будет высадить деревья и использовать его как зону рекреации, резюмировал министр.

По словам Когана, Министерство экологии и природопользования Московской области ожидает, что компания-эксплуатант "Кучино" может начать судебные разбирательства в отношении ведомства.

"Заготовитель" (эксплуатант - прим. ТАСС) взял предоплату, с некоторых уже до конца даже третьего квартала за то что он будет тут работать. Сейчас все это закрыли - он будет думать, кому это предъявлять. Возможно, у нас будут суды", - сказал министр.

Правоохранительные органы будут в ближайшее время уделять особое внимание деятельности компании, отметил Коган.

Договор с эксплуатантом "Заготовитель" был заключен до конца 2018 года, предприятие эксплуатировало полигон на основании двух документов - договора аренды муниципальной земли и бессрочной лицензии на работу в сфере утилизации отходов. Росприроднадзор в четверг начал процедуру отзыва этой лицензии.

Требование президента

Кучинский полигон ТБО принимал до 90% всех коммунальных отходов Москвы, добавил Коган. Ежедневно на него свозили мусор около 800 грузовиков.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам. Жители пожаловались президенту на полигон в ходе прямой линии с главой государства.

 

 

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