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Роскомнадзор может заблокировать мессенджер Telegram в России

Общество
23 июня, 8:49 дата обновления: 23 июня, 9:05 UTC+3

Это произойдет в случае отказа мессенджера выполнить требования Роскомнадзора, заявил глава ведомства

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© REUTERS/Dado Ruvic

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокирует мессенджер Telegram в России в случае отказа выполнить требования российского закона об организаторах распространения информации. При этом служба уже исчерпала "все имеющиеся возможности официальной коммуникации" с командой сервиса, говорится в открытом письме главы Роскомнадзора Александра Жарова.

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"Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram, - приводит слова Жарова пресс-служба надзорного органа. - И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации".

При этом в Роскомнадзоре до сих пор не получили от администрации мессенджера никакого ответа, подчеркнул Жаров.

"В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения, - отметил руководитель службы. - Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает".

Как пояснили в Роскомнадзоре, включение мессенджера в реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится.

В случае, если Telegram предоставит сведения и Роскомнадзор включит его в реестр, компания будет обязана хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней.

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