Церковь создаст видеогиды по московским храмам для глухих

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Патриаршее подворье храма Всех святых, в земле Российской просиявших, в Новокосино запускает проект по созданию видеогидов по московским храмам для людей с нарушением слуха. Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.
"В рамках проекта для глухих и слабослышащих людей создадут видеогиды, в которых на жестовом языке будет представлена основная информация об истории, святынях и достопримечательностях монастырей столицы. Уже начались съемки в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре", - говорится в сообщении.
Как отметил настоятель новокосинского храма протоиерей Михаил Зазвонов, видеогиды призваны помочь глухим людям приобщиться к церковной жизни, лучше узнать историю церкви и столицы.
В 2015 году при храме Всех святых был создан центр по работе с глухими и слабослышащими людьми, каждое воскресенье там совершается Божественная литургия с сурдопереводом. Приходская община глухих насчитывает около 60 человек. Храм регулярно проводит курсы по изучению русского жестового языка. В 2016 году сотрудниками храма был создан православный видеоканал для глухих "Десница".