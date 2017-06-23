Церковь создаст видеогиды по московским храмам для глухих

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Патриаршее подворье храма Всех святых, в земле Российской просиявших, в Новокосино запускает проект по созданию видеогидов по московским храмам для людей с нарушением слуха. Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.

"В рамках проекта для глухих и слабослышащих людей создадут видеогиды, в которых на жестовом языке будет представлена основная информация об истории, святынях и достопримечательностях монастырей столицы. Уже начались съемки в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре", - говорится в сообщении.

Как отметил настоятель новокосинского храма протоиерей Михаил Зазвонов, видеогиды призваны помочь глухим людям приобщиться к церковной жизни, лучше узнать историю церкви и столицы.

В 2015 году при храме Всех святых был создан центр по работе с глухими и слабослышащими людьми, каждое воскресенье там совершается Божественная литургия с сурдопереводом. Приходская община глухих насчитывает около 60 человек. Храм регулярно проводит курсы по изучению русского жестового языка. В 2016 году сотрудниками храма был создан православный видеоканал для глухих "Десница".