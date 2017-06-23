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Полигон "Кучино" после рекультивации может стать горнолыжным спуском

Общество
23 июня, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Подобный горнолыжный спуск "Лисьи горы" на базе бывшего полигона ТБО уже действует в Балашихе

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© Александра Рыжкова/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Полигон ТБО "Кучино" в Подмосковье, закрытый в пятницу по требованию президента РФ Владимира Путина, после рекультивации будет использоваться для рекреации и может стать горнолыжным спуском. Об этом журналистам заявил министр экологии Московской области Александр Коган.

"По некоторым полигонам - если он правильно рекультивирован, если предотвращены все негативные воздействия на окружающую среду, используют в рекреационных целях. Например, для горных спусков или экстрим-парков", - сказал министр.

Подобный горнолыжный спуск уже действует на территории того же Балашихинского округа, где расположена кучинская свалка - комплекс "Лисьи горы". Он создан из бывшего полигона ТБО, работавшего в 1980-х годах.

Рекультивация Кучинского полигона начнется после того, как будет разработана проектно-сметная документация. Ее стоимость составит до 4 млрд рублей, ранее сообщил Коган. Пока объект будет закрыт для приема мусора и "законсервирован" специальным образом, чтобы утечка свалочного газа или фильтрата не навредила окружающей среде. Контролировать полигон в этот период времени будет администрация Балашихинского городского округа.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца после того, как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

Президенту пожаловались на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха жители близлежащих домов в ходе "Прямой линии" 15 июня. По данным экологического движения #РосЭко, свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимала до 600 тыс. тонн отходов. На нее поступало до 90% коммунального мусора Москвы. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.

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