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Назарбаев предложил организовать вещание телеканалов Казахстана в сопредельных странах

Общество
23 июня, 10:20 UTC+3

По словам Нурсултана Назарбаева, только вещания телеканала Kazakh TV недостаточно для информирования соотечественников, проживающих в других странах

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АСТАНА, 23 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил изучить возможность вещания государственных телеканалов республики в сопредельных странах. Соответствующую инициативу он озвучил в пятницу, выступая на V Всемирном курултае казахов в Астане.

"Соотечественники, находясь далеко от нас, хотят стабильно получать информацию о Казахстане, быть на связи с родиной. Сегодня телеканал Kazakh TV ведет вещание, охватывает большинство регионов проживания наших соотечественников. Однако этого недостаточно. Поручаю правительству рассмотреть возможность вещания государственных телеканалов в сопредельных государствах", - сказал Назарбаев.

В работе курултая принимают участие 750 делегатов и гостей, в том числе 350 человек из 39 стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди них представители творческой и научной интеллигенции, бизнеса, спорта, государственных и общественных организаций, средств массовой информации. Курултай, проводящийся с 1992 года, стал площадкой для встречи и диалога этнических казахов, проживающих в разных уголках мира.

 

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Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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