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Реконструкция здания Малого театра в Москве завершена

Общество
23 июня, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Стоимость реконструкции Малого театра оценивается в 7,1 млрд рублей

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Здание Малого театра в центре Москвы, которое было закрыто на реконструкцию с 2014 года, на днях введут в эксплуатацию. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"На базе департамента градполитики была создана рабочая группа по координации и взаимодействию при строительстве особо значимых объектов в центральном округе Москвы. На начало работы группы - это 2011 год - таких объектов было 29. За это время 10 из них введены в эксплуатацию, в том числе Исторический музей. И буквально днях будет введен Малый театр. Заключение о соответствии уже получено, на днях будет получено разрешение на ввод", - сказал он, не уточнив точную дату открытия.

Реконструкция Малого театра началась в апреле 2014 года. Сметная стоимость объекта, как сообщает Минкультуры РФ, составила более 7,1 млрд рублей. Реконструкция расположенного рядом Большого театра обошлась, по данным Счетной палаты, более чем в 35 млрд рублей.

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