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Клименко: исключений для Telegram в рамках российского законодательства нет

Общество
23 июня, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Telegram оказался под угрозой блокировки в России из-за непредоставления данных для внесения в реестр распространения информации Роскомнадзора

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Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Исключений для мессенджера Telegram по предоставлению данных Роскомнадзору в рамках российского законодательства нет. Так советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко прокомментировал ТАСС ситуацию с возможной блокировкой Telegram в России.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации (это необходимо по российскому законодательству для работы в России). Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок - он будет заблокирован в России до тех пор, пока не предоставит эту информацию. По словам Жарова, все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram уже исчерпаны.

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"С точки зрения действующего законодательства, если Павел Дуров не выполнит требование Роскомнадзор, он (мессенджер - прим. ТАСС) должен быть заблокирован. Никаких изъятий персонально для Telegram в действующем праве нет", - сказал Клименко.

Вопрос появления таких исключений в законе он комментировать не стал, отметив, что его следует адресовать председателю комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Леониду Левину, поскольку "все в руках законодателя".

"По действующему законодательству Telegram будет заблокирован до тех пор, пока не выполнит требование закона", - добавил Клименко.

Советник президента в настоящее время сам пользуется мессенджером Telegram каждый день. Однако, по его словам, есть много альтернатив. "Только в России более 30 мессенджеров, самый известный - ICQ", - отметил он.

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