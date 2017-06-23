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Большинство россиян не поддерживают введение обезличенной упаковки для табачной продукции

Общество
23 июня, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

53% опрошенных считают, что оформление пачки необходимо для качественного информирования потребителя о бренде и характеристиках сигарет

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (67%) скептически относятся к предложению ввести обезличенную упаковку сигарет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.

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"Как показал опрос, введение обезличенной упаковки 67% респондентов считают избыточной мерой", - говорится в сообщении. В том, что обезличенная упаковка поможет в борьбе с курением, уверены около трети (28%) опрошенных.

"Оформление пачки сигарет необходимо для качественного информирования потребителя о бренде и характеристиках сигарет - полагают 53% опрошенных, тогда как рекламу курения в этом видят вдвое меньше (27%). 53% считают, что введение обезличенной упаковки ограничит право потребителя на выбор, не согласны с этим 37% опрошенных", - отмечает ВЦИОМ.

Наиболее эффективными мерами по борьбе с табачной зависимостью россияне считают запрет курения в общественных местах, запрет на рекламу сигарет, разъяснительную работу о вреде курения и продажу сигарет в закрытых витринах, когда продукция не видна покупателю.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 6-7 июня методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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