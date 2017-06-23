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Росгвардия и Союз журналистов Москвы подпишут меморандум о взаимодействии на митингах

Общество
23 июня, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Ранее аналогичный меморандум подписали Союз журналистов Москвы и ГУ МВД РФ по Москве

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Росгвардия и Союз журналистов Москвы (СЖМ) договорились подписать меморандум, который распространит на недавно созданную федеральную службу порядок взаимодействия правоохранителей и СМИ при освещении митингов и демонстраций и обеспечит их обновленными отличительными знаками представителя СМИ. Об этом сообщил в пятницу ТАСС советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Ранее Союз журналистов Москвы и ГУ МВД РФ по Москве заключили меморандум, в рамках которого выдали СМИ номерные бейджи с надписью "Пресса", заверенные печатями СЖМ и полиции, а также жилеты желтого цвета с надписью "Пресса". Закон о митингах и демонстрациях предписывает журналистам, освещающим публичные мероприятия, иметь при себе не только редакционное удостоверение, но и "ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации". 22 июня член СПЧ, главный редактор газеты "Московский комсомолец" и глава СЖМ Павел Гусев заявил ТАСС, что, поскольку Росгвардия была создана позднее, чем был подписан меморандум, журналистам должны быть даны жилетки и бейджи нового образца.

"Мы уже договорились о возможности подписания меморандума, аналогичного тому, что был заключен между Союзом журналистов Москвы и столичным ГУ МВД. Этот меморандум, в частности, определяет как порядок действий самих журналистов и ответственность редакций за своих сотрудников, так и порядок действий сотрудников правоохраны", - рассказал Хинштейн.

Он отметил, что с данной инициативой в Росгвардию обратился СЖМ. "Мы взяли этот вопрос в разработку", - сообщил Хинштейн, добавив, что рассчитывает на скорейшее подписание документа.

"Мы фактически распространим действие существовавшего ранее меморандума между полицией и журналистами на Росгвардию", - заключил советник директора Росгвардии.

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