Институт развития интернета: РФ мягко подходит к блокировке мессенджеров-нарушителей

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия мягко подходит к регулированию мессенджеров, нарушающих требования российского законодательства. Такое мнение высказал ТАСС директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации (это необходимо по российскому законодательству для работы в России). Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок - он будет заблокирован в России до тех пор, пока не предоставит эту информацию. По словам Жарова, все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram уже исчерпаны.
Щельцин пояснил, что Telegram изначально не ориентировался на российский рынок. Об этом говорил и сам Дуров в начале развития мессенджера, у которого до сих пор нет русского перевода. "Он (Дуров) уже тогда прогнозировал развитие "свободной коммуникаций", которая может не понравиться правоохранительным органам", - отметил Щельцин.
"На сервис жалуются не только российские правоохранители, развиваются скандалы в Европе и Америке", - отметил он, добавив, что широко известно о случаях, когда террористы использовали этот мессенджер при подготовке атак. По его словам, вряд ли какая-то страна "захочет платить здоровьем своих граждан за неподконтрольную свободу коммуникации".
"Текущее сообщение Жарова говорит о том, что у нас преобладает мягкий подход. Вместо разовой блокировки всех халатных сервисов, Роскомнадзор ведет переговоры с каждым нарушителем в отдельности", - полагает Щельцин.
Роскомнадзор запрашивает у Павла Дурова только базовые данные, то есть "не просит от мессенджера сверхъестественного". "Не так давно был заблокирован WeChat и быстро возобновил работу, потому что предоставить эти базовые данные не составляет большого труда", - привел пример эксперт.