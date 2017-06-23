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Глава Можайска не поддержал идею перевезти мусор из Балашихи на местный полигон

Общество
23 июня, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Министр экологии и природопользования Подмосковья заявил, что твердые бытовые отходы, которые ранее направлялись на полигон, будут перераспределены в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Глава подмосковного Можайска Василий Овчинников сообщил о неготовности местного полигона в Хаброво принять мусор из Балашихи, где в пятницу по требованию президента РФ закрыли полигон ТБО "Кучино".

"Полигон в Храброво небольшой, и..., исходя из потребностей города и района, мощности его осталось буквально на год-полтора. Если пойдет мусор из других районов, то он быстро забьется, и станет тогда проблема со складированием мусора и в Можайске", - рассказал глава города радиостанции "Говорит Москва".

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Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган заявил, что твердые бытовые отходы, которые ранее направлялись на полигон ТБО "Кучино", будут перераспределены в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы Московской области.

По словам Овчинникова, власти города рассматривают вариант установки в ближайшие годы "какого-нибудь завода по переработке мусора, чтобы хватило на нужды муниципального района". Он добавил, что предложения по постройке мусороперерабатывающего завода поступали, но проект не продвинулся дальше стадии переговоров.

С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня.

По данным экологического движения #РосЭко, свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимала до 600 тыс. тонн отходов. На нее поступало до 90% коммунального мусора Москвы.

Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам. Президенту сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. В четверг Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

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