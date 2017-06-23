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Минобрнауки: доступность дошкольного образования для детей до трех лет составляет 83%

Общество
23 июня, 11:38 дата обновления: 23 июня, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

По данным на 1 января 2017 года доступность яслей в России составляла 76,59%, доступность дошкольного образования для детей от трех лет до семи лет - 98,94%

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет составляет на 1 июня 83%. Об этом в пятницу сообщила замминистра образования и науки Татьяна Синюгина на заседании Социальной платформы партии "Единая Россия".

"Доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет на 1 июня составляет 83,15%", - сказала Синюгина. На 1 января доступность яслей в России составляла 76,59%.

Она добавила, что в нескольких регионах доступность яслей составляет менее 50%: в Республике Бурятия, Крыму, Татарстане, Северной Осетии, Еврейской АО, Новосибирской области, Севастополе.

Доступность дошкольного образования для детей от трех лет до семи лет составляет на 1 июня 98,90% (на 1 января - 98,94%).

Синюгина напомнила, что в России с 2014 года действует федеральная система электронной очереди в детские сады. Эта система позволяет в оперативном режиме следить, как меняется ситуация с постановкой ребенка на учет, продвигается очередь. "На сегодняшний день эта федеральная система электронного учета позволяет нам говорить о том, что желание попасть в ясельную группу есть у 146,898 тыс. человек", - сказала замминистра.

Синюгина уточнила, что имеются в виду дети в возрасте от двух месяцев до трех лет. Она добавила, что эта потребность неравномерно распределена по регионам. Замминистра отметила, что сейчас в России работают 13,6 тыс. групп кратковременного пребывания для детей до трех лет.

Концепция образования дошкольников

Минобрнауки считает перспективным вопрос разработки Концепции образования и воспитания детей дошкольного возраста, сообщила также замминистра образования и науки Татьяна Синюгина.

Последняя подобная концепция - Концепция дошкольного воспитания - была разработана еще в 1989 году и утверждена Государственным комитетом по народному образованию СССР.

"На сегодняшний день, на наш взгляд, есть та необходимая нормативная база, которая позволяет нам говорить о разносторонних возможностях применения всех направлений по работе с детьми дошкольного возраста и раннего дошкольного возраста в том числе. Поэтому создание отдельной концепции - это вопрос достаточно обсуждаемый и, наверное, перспективный", - сказала Синюгина.

Она добавила, что Минобрнауки сегодня активно обсуждает возможность и необходимость разработки концепции. "Мы достаточно активно с коллегами обсуждаем возможность и необходимость разработки и последующее внедрение концепции развития, образования и работы с детьми дошкольного и раннего дошкольного возраста", - отметила замминистра.

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