Правозащитники: Ку-клукс-клан действует в 33 американских штатах

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Ультраправая расистская организация Ку-клукс-клан действует в 33 американских штатах и по-прежнему представляет угрозу для общества. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League, ADL) - правозащитной организации, занимающейся борьбой с антисемитизмом.

Как заявил ее руководитель Джонатан Гринблатт, "движение Ку-клукс-клан невелико и довольно разрозненно, однако все еще угрожает нашему обществу". "Среди его сторонников - много жестоких расистов и фанатиков, которые по-прежнему ставят своей целью наведение страха среди граждан, - отметил специалист. - Если Ку-клукс-клан не будет способствовать достижению этой цели, то они будут готовы перейти на сторону других ультраправых группировок".

По данным Гринблатта, сейчас ситуация внутри Ку-клукс-клана нестабильная и непредсказуемая, хотя за последнее время число его отделений в США немного увеличилось. В этом году правозащитники насчитали в Соединенных Штатах 42 отделения этой организации. За последние три года новые отделения Ку-клукс-клана были сформированы в штатах Миссисипи, Алабама и ряде других южных и восточных регионов страны. Самые крупные из них насчитывают от 50 до 100 активных участников, однако в среднем их численность составляет около 25 человек.

Расизм, антисемитизм и исламофобия

Сторонники Ку-клукс-клана продолжают придерживаться идеологии расизма, антисемитизма и гомофобии, соответствующим образом планируя свою деятельность. Кроме того, в ADL утверждают, что куклуксклановцы активно распространяют среди жителей листовки против ислама.

По данным правозащитников, некоторые группировки, действовавшие под эгидой Ку-клукс-клана, в последнее время объединились с другими организациями, пропагандирующими шовинизм и превосходство белой расы, которые, в свою очередь, являются криминальными и осуществляют действия насильственного характера. "В течение нескольких лет Ку- клукс-клан пытался восстановить свое положение среди разнообразных объединений ксенофобского толка, но в основном так и не смог вернуться на свои прежние позиции", - отмечается в докладе.

В целом, по данным Центра юридической поддержки неимущих в южных штатах (Southern Poverty Law Center), число ксенофобских группировок в США выросло в прошлом году с 892 до 917, причем особенно резко - с 34 до 101 - увеличилось число групп, выражающих ненависть к мусульманам. Они особенно активны в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, а также в Алабаме, Северной Каролине, Джорджии, Флориде и Калифорнии. По сведениям правозащитников, такие группировки в значительной степени децентрализованы и используют в основном интернет-ресурсы. Считается, что пик их деятельности пришелся на 2011 год, когда в США насчитывалось 1018 таких объединения, после чего их число начало уменьшаться и достигло к 2014 году 784.

Риторика Трампа

Правозащитники отмечают, что в последние два года в США произошла активизация ксенофобских группировок. По мнению специалистов, этому во многом способствовала риторика нынешнего президента страны Дональда Трампа, выступающего за ужесточение иммиграционной политики и ограничение въезда в Соединенные Штаты граждан мусульманских стран.

Осенью прошлого года в одной из газет, находящихся под контролем Ку-клукс-клана, вышел материал, в котором кандидат в президенты Дональд Трамп характеризовался исключительно положительно. Автор публикации Томас Робб, являющийся одним из членов этой организации, позже в интервью газете "Вашингтон пост" сообщил, что разделяет многие идеи Трампа. "В целом нам нравятся его националистские взгляды и его слова о закрытии границы для нелегальных иммигрантов", - сказал он о нынешнем хозяине Белого дома.

Ку-клукс-клан был организован на юге США сразу по окончании Гражданской войны (1861-1865) бывшими солдатами, которые отстаивали идеологию превосходства белой расы. В начале существования движения его сторонники, одеваясь в белые мантии и колпаки с прорезями для глаз, пытались просто запугивать афроамериканцев, но затем перешли к насильственным действиям и убийствам, превратившись, по сути дела, в террористическую организацию, численность которой составляла несколько сот тысяч человек.