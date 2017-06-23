В России появится образовательная программа по сектоведению

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Межправославная образовательная программа по сектоведению в ближайшее время появится в России. Детали проекта представители Русской православной церкви, поместных православных церквей и профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) обсудили на совещании в ПСТГУ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Новая учебная программа будет рассчитана на обучение грекоговорящих и русскоговорящих прихожан, а преподавание будет осуществлять международный профессорский состав. Специальный комитет, который соберется в ближайшее время, разработает детальную учебную программу для очно-заочных двухгодичных миссионерских курсов со специализацией по сектоведению.
"Участники встречи пришли к соглашению о необходимости создать общую образовательную программу по сектоведению для людей, уже имеющих как минимум бакалавриат по теологии. Программа должна быть создана на двух языках - греческом и русском. ПСТГУ возьмет на себя обучение русскоговорящей аудитории. Грекоговорящая часть будет проходить обучение на Кипре", - сообщили в пресс-службе.
Выступая на совещании, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон подчеркнул важность работы с населением относительно деятельности различных сект.
"Важно, чтобы все наши программы имели антисектантское направление. Когда человек услышит грамотный, квалифицированный ответ о православии, у него будет "прививка" против сект и других религиозных учений", - сказал он, добавив, что в некоторых регионах России, в частности, на Дальнем Востоке, "число зарегистрированных сектантских организаций превышает количество православных".
Епископа поддержал митрополит Загребско-Люблянский Порфирий. "Сегодня действуют волки в овечьих шкурах, которые притворяются добрыми и предлагают весьма заманчивые обещания о некоем ином, особенном образе жизни. Многие попадают в их ловушки. Мы должны давать этому православную оценку", - отметил священнослужитель.