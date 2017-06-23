В Москве в ближайшие часы ожидается грозовой дождь и град

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой, граде и усилении ветра в ближайшие часы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

"В ближайший час с сохранением на день и вечер 23 июня в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град, усиление ветра западной четверти 12-17 метров в секунду", - сообщили в ГУ МЧС.

Во время непогоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и ДТП, промыв грунта. Из-за сильного ветра могут быть повреждены линии электропередачи и повалены деревья. Во время грозы возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом. "Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить и укрываться от непогоды под деревьями и слабо укрепленными конструкциями", - добавили в столичном главке МЧС.

Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения, а также парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.