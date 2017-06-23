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Минобрнауки призвали проверять психическое здоровье будущих учителей

Общество
23 июня, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Профессор МГПУ Айшат Шахманова предложила "как минимум в справку 086у ввести обязательное освидетельствование психиатра"

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минобрнауки попросили усилить требования к психологическому здоровью абитуриентов педвузов. С соответствующим предложением к замглавы ведомства Татьяне Синюгиной обратилась профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Айшат Шахманова на заседании Социальной платформы партии "Единая Россия", посвященном дошкольному образованию.

"Наше конкретное предложение - усилить требования к психическому здоровью абитуриентов, как минимум в справку 086у ввести обязательное освидетельствование психиатра, которого сейчас там нет сейчас", - сказала Шахманова. Сейчас эту справку, по ее словам, можно получить "где угодно и как угодно", вплоть до покупки в интернете. "Нужно упорядочить этот момент, потому что работать с детьми школьного и дошкольного возраста должны как минимум психически здоровые люди", - считает Шахманова.

Она добавила, что вопрос психического здоровья - деликатный, но его нужно поднять. "Сегодня, когда мы отбираем абитуриентов на педагогические специальности, у нас практически нет ограничений по здоровью. Мы принимаем туда всех - справка 086у весьма поверхностная. Мы работаем в вузе и уже не первый раз сталкиваемся с ситуацией, когда студенты педагогических вузов являются носителями тяжелых психологических проблем", - подчеркнула профессор вуза.

Шахманова привела в пример случай, который, по ее словам, произошел несколько лет назад: на госэкзамене выяснилось, что у студентки эпилепсия. По мнению Шахмановой, родители имеют право привести ребенка в группу или школу и быть уверенными, что у педагога не случится эпилептический припадок во время работы.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, руководитель социальной платформы "Единой России" Валерий Рязанский отметил, что сейчас готовится проект федерального закона о психологической помощи. "Он разносторонний. Эта тема [психического здоровья] известная, она касается не только педагогических кадров, она касается многих других, мы пометили ваше выступление", - сказал Рязанский. Синюгина указала, что все вопросы, связанные с дошкольным образованием, будут рассмотрены на ближайшем заседании ведомства.

По информации Минобрнауки, в 2016 году образовательные программы по специализации "дошкольное образование" реализовывал 31 колледж, 263 вуза реализовывали программы укрупненной группы специальностей "образование и педагогические науки".

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