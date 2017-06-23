Госдума приняла закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о блокировке так называемых зеркал сайтов, где неоднократно размещался контент с нарушением авторских прав.
Предлагается, в частности, установить запрет на создание в интернете сайтов, "сходных до степени смешения с сайтами, доступ к которым ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения".
Документом определяется порядок ограничения доступа к "зеркалам" пиратских сайтов. В случае поступления от федеральных органов или правообладателей информации об обнаружении в интернете копий заблокированных сайтов Минкомсвязь России в течение суток в порядке, установленном правительством РФ, "принимает мотивированное решение о признании сайта копией заблокированного сайта", направляет его на русском и английском языках владельцу "зеркала", а также в Роскомнадзор. Согласно закону, операторы связи должны будут в течение суток с момента получения ими от Роскомнадзора соответствующего требования ограничивать доступ к копии заблокированного сайта.
Кроме того, операторы поисковых систем, распространяющих в интернете рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, будут обязаны прекратить выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения Мосгорсуда, а также выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц "зеркала".
Планируется, что закон вступит в силу с 1 октября 2017 года.