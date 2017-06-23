Экологическая палата России предложила открыть мусоросжигательный завод в Балашихе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников предложил рассмотреть возможность строительства современного мусоросжигательного завода на территории городского округа Балашиха, где в пятницу по требованию президента РФ был закрыт полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино".

"Нужно рассмотреть возможность постройки предприятия в этом районе, насколько я понимаю, строятся четыре (мусоросжигательных - примечание ТАСС) предприятия в области", - приводит слова Коптева-Дворникова главное управление по информационной политике Московской области.

Ранее сообщалось, что власти региона планируют с 2019 года начать вводить в эксплуатацию четыре современных мусоросжигательных завода в рамках реформации системы обращения с отходами в области: в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске.

Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн. Тем временем мусор, который должен был быть захоронен на Кучинском полигоне, Министерство экологии и природопользования Подмосковья планирует направить на свалки Клинского, Люберецкого, Ногинского и Можайского районов области.

В четверг, на совещании с членами правительства, президент России Владимир Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня.

По данным экологического движения #РосЭко, свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимала до 600 тыс. тонн отходов. На нее поступало до 90% коммунального мусора Москвы.