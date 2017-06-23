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Лавров отметил роль загранучреждений РФ в подготовке XIX Всемирного фестиваля молодежи

Общество
23 июня, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Глава МИД РФ также отметил, что работа с молодежью из числа соотечественников постоянно находится в фокусе внимания ведомства

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил роль российских загранучреждений в подготовке к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года. Об этом он заявил в пятницу, выступая на заседании правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

"Наши загранучреждения провели большую работу по подбору волонтеров-атташе для оказания содействия в организации проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в Сочи в октябре этого года", - сказал он.

Глава МИД РФ указал, что работа с молодежью из числа соотечественников постоянно находится в фокусе внимания министерства иностранных дел.

"Эти вопросы обсуждались в ходе встречи в мае этого года представителей Всемирного координационного совета российских соотечественников и председателей ряда региональных координационных советов с участием руководства Росмолодежи. Доброй традицией стало проведение молодежных форумов и конференций. В этом году для молодых соотечественников в третий раз будет организована международная конференция в Софии под девизом "история России: вчера, сегодня, завтра". В Эстонии с успехом прошел молодежный форум стран Балтии, проходят и спортивные игры соотечественников", - отметил Лавров.

23-24 июня в Москве пройдет II встреча Международного организационного комитета (МОК) XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Центральным вопросом повестки встречи станет обсуждение этапов отбора участников фестиваля.

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