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Путин поручил найти деньги на перевозку пациентов с почечной недостаточностью в больницы

Общество
23 июня, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Президент России также заявил о необходимости правительствам РФ и Мурманской области принять меры для оказания доступной медицинской помощи населению г. Апатиты

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об источниках финансирования перевозки пациентов с хронической почечной недостаточностью в медучреждения. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам "Прямой линии" с россиянами.

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Кабмину и губернаторам надлежит "рассмотреть вопрос об источниках финансового обеспечения предоставления услуги транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии (гемодиализ) и обратно". Также правительствам РФ и Мурманской области предстоит принять необходимые меры для оказания доступной медицинской помощи населению г. Апатиты.

Контрольному управлению президента РФ Путин поручил провести проверку соблюдения прав отдельных категорий граждан на оказание государственной социальной помощи по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами в Орловской области, а также на получение социальной поддержки в Самарской области. Также управлению предписано проверить обеспеченность жилыми помещениями сотрудников полиции, в том числе участковых уполномоченных полиции, проходящих службу на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Управлению поручено проверить и формирование размера заработной платы и показателей средней заработной платы работников "Почты России" в регионах.

Губернаторам поручено провести корректировку программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей. В качестве первоочередных мероприятий должно быть предусмотрено укомплектование врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь амбулаторно.

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