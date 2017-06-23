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Боевой летчик, герой Великой Отечественной войны умер на Кубани на 101 году жизни

Общество
23 июня, 13:43 UTC+3

Соболезнования семье умершего выразил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

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КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Боевой летчик времён Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Николай Жуган скончался на Кубани на 101 году жизни. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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"Двадцать второго июня на 101-м году жизни скончался генерал-майор авиации, участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Краснодара, член Краснодарской краевой общественной организации Героев Николай Жуган", - говорится в сообщении.

Соболезнования семье умершего выразил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Совсем недавно мы поздравляли Николая Павловича с большим юбилеем - столетием, и вот его не стало. Это большая и невосполнимая утрата для всех, кто знал и ценил этого мужественного, сильного духом человека, настоящего патриота, героя, защитника нашей Родины", - сказал он, добавив, что до самой смерти Жуган занимался патриотическими воспитанием молодежи.

Николай Жуган в годы Великой Отечественной войны командовал звеном 10-го гвардейского авиаполка 3-й гвардейской авиадивизии 3-го гвардейского авиакорпуса авиации дальнего действия СССР. 19 августа 1944 года награждён звездой Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых задач. После войны командовал 53 и 45 тяжелыми бомбардировочными авиационными дивизиями.

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