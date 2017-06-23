Путин поручил усилить ответственность эксплуатантов полигонов ТБО

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам "Прямой линии" дал поручение усилить ответственность организаций, эксплуатирующих полигоны твердых бытовых отходов (ТБО).
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
В срок до 15 сентября 2017 года необходимо "представить предложения, направленные на своевременную ликвидацию полигонов твердых коммунальных отходов и усиление ответственности организаций, осуществляющих эксплуатацию таких полигонов". Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Генеральной прокуратуре РФ и Росприроднадзору дано поручение до 1 августа 2017 года провести проверку деятельности организаций, обеспечивающих эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов в Балашихе. Правительству Московской области и Минприроды РФ поручено обеспечить прекращение деятельности этого полигона. Губернатору Московской области Андрею Воробьеву и главе Минприроды Сергею Донскому поручено организовать работу по его последующей ликвидации и рекультивации.
Помимо этого, глава государства поручил Генпрокуратуре вместе с Минобороны обеспечить осуществление контроля за приведением деятельности порта в Находке в соответствие с требованиями законодательства России в области охраны окружающей среды и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство.
Также Путин дал поручение правительству РФ, а также правительству Иркутской области и Республики Бурятия завершить корректировку границ водоохранной зоны озера Байкал в целях обеспечения жизнедеятельности населения в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории и развития туризма. Эта работа должна быть закончена к 1 марта 2018 года.