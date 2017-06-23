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"Единая Россия" предлагает Минобрнауки задуматься о создании корпоративных детских садов

Общество
23 июня, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Такие сады могут создаваться на предприятиях и в офисах

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Социальная платформа "Единой России" предлагает Министерству образования и науки РФ внедрять в регионах практику создания на предприятиях и в офисах мест для временного пребывания детей - так называемых корпоративных детских садов.

Это предложение содержится в проекте резолюции заседания платформы, посвященного доступности дошкольного образования для детей до трех лет. "Изучить опыт создания корпоративных "детских садов" и распространить лучшие практики указанного опыта в субъектах РФ", - говорится в резолюции.

Кроме того Минобрнауки предлагается продолжить изучение практики создания дошкольных групп при вузах, проработать вопросы нормативного регулирования открытия и работы таких групп. Также рекомендуется продолжать работу по открытию в регионах консультационных центров методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста.

Правительству РФ, согласно резолюции, единороссы предлагают "разработать программу строительства, реконструкции, перепрофилирования и дооборудования помещений под организацию групп для детей раннего возраста (до трех лет)". Также кабмин просят создать межведомственную комиссию по легализации индивидуальных услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста, сертификации и выработки квалификационных требований к исполнителям данного вида услуг.

Региональным исполкомам "Единой России" поручено провести мониторинг потребности мест в дошкольных образовательных организациях для детей до трех лет в разрезе муниципальных образований субъектов.

Как сообщил председатель социальной платформы партии, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, резолюция будет рассмотрена на заседании президиума Генсовета "Единой России", а впоследствии - на заседании программной комиссии партии, которую возглавляет председатель правительства Дмитрий Медведев.

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