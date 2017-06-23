Путин поручил Минобрнауки повысить качество экспертизы учебников

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам "Прямой линии" дал поручение Минобрнауки до 1 сентября 2017 года представить предложения по повышению качества экспертизы учебников, используемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего образования.
Кроме того, требуется обновлять эти учебники на регулярной основе. В своем поручении Путин также отметил необходимость разработки и применения базовых учебников при реализации указанных образовательных программ.
В ходе "Прямой линии" глава государства отметил, что многие учебные пособия создавались в 90-е годы, и там приводятся данные тех лет. Он привел в пример учебник географии.
"По географии, допустим, учебник создавался в 90-е годы, и там приводятся данные по развитию сельского хозяйства. Сегодня это передовая отрасль российской экономики, растет темпами в 3% ежегодно, закрывает потребности в мясе птицы. Мы стали лидерами по экспорту пшеницы, в истории такого не было до 1913 года, а в учебнике у нас написано, что деградирует сельское хозяйство. Ну чушь какая, что за учебник такой, чему они детей учат", - сказал Путин.