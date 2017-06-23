Белевская пастила и тульские пряники войдут в меню для пассажиров РЖД

ТУЛА, 23 июня. /ТАСС/. Сладости из Тульской области - белевская пастила и пряники - войдут в меню для пассажиров Российских железных дорог (РЖД). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

"Главой региона достигнуты предварительные договоренности с руководством компании РЖД о сотрудничестве с производителями белевской пастилы и тульских пряников. Первые поставки тульских сладостей уже состоялись. Перспективы развития сотрудничества будут зависеть от того, насколько наши пряники и пастила будут востребованы у пассажиров РЖД", - сказали там.

Ранее ТАСС сообщал, что с 1 июня тульские пряники и белевская пастила вошли в бортовое меню "Аэрофлота" на рейсах, следующих из Москвы. Пряник из Тулы с фруктовой начинкой в обертке с брендом "Аэрофлота" станет десертом к горячему обеду в эконом-классе на рейсах от трех часов полета с вылетом из Москвы. А белевская пастила доступна пассажирам бизнес-класса.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, некоторые тульские бренды имеет очень высокую узнаваемость: тульское оружие, пряник, пастила, самовар. Однако для продвижения любых, даже известных уже брендов, надо постоянно предлагать новые подходы и нестандартные идеи, а партнерство с перевозчиками - объемный и стабильный заказ для тульских кондитеров.

Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (создана в 1973 году) является владельцем исключительных прав более чем на 340 товарных знаков, среди которых "Тульский пряник", "Чудо-ягода", "Ясная Поляна". Продукцию фабрики можно встретить на прилавках магазинов не только в России, но и в США, Канаде, Израиле. В марте нынешнего года сообщалось, что по результатам опросов тульский пряник стал самым узнаваемым гастрономическим брендом России, обойдя адыгейский сыр и северную строганину.

Белевская пастила - это натуральный десерт, изготовленный из яблок по старым русским рецептам. С конца XIX века производят в городе Белеве Тульской области. В 2015 году введен в эксплуатацию цех по производству изделий зефирно-мармеладной группы. В 2016 году запущена производственная линия по выпуску конфет глазированных "Белевская птичка".