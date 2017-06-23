Министр экологии: большинство мусорных полигонов в Подмосковье не соответствует нормам

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Большая часть оставшихся в Московской области полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) не соответствует правилам эксплуатации. Об этом сообщил министр экологии региона Александр Коган.

"К сожалению, оставшиеся в регионе полигоны в большинстве своем тоже не соответствуют современным правилам эксплуатации. Понятно, что их все поэтапно надо закрывать, но им на смену необходимо вводить новую современную инфраструктуру, экологически чистое производство, которое не будет создавать никаких проблем для окружающей среды, тем более для граждан. На самом деле это сложно", - сказал он в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM".

Министр отметил, что власти области надеются на партнерские отношения с Москвой, откуда поступает основная часть отходов. Он также подчеркнул, что в ходе публичных слушаний нужно убеждать общественность в необходимости строительства мусороперерабатывающих заводов.

По словам Когана, после закрытия свалки в Балашихе мусор надо будет распределять по всем оставшимся полигонам. "Но в связи с тем, что расходы мусороперевозящих компаний возрастают, как бы не получилось так, что нам придется носиться за ними по Московской области и ловить эти отходы в карьерах, оврагах и, не дай бог, еще в лесу. К сожалению, такие примеры есть, риск здесь очень высокий", - сказал он. Министр уточнил, что к настоящему моменту проекта рекультивации балашихинского ТБО "Кучино" нет.

22 июня на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня. По данным экологического движения #РосЭко, свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимала до 600 тыс. тонн отходов. На нее поступало до 90% коммунального мусора Москвы.