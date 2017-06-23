Посольство России в Хорватии восстанавливает крупное воинские захоронение советских солдат

БЕЛГРАД, 23 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Посольство Российской Федерации в Хорватии ведет активную работу по реконструкции одного из крупнейших воинских захоронений советских солдат на территории Хорватии в городе Илок. Об этом корр. ТАСС сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии, первый секретарь Дмитрий Мальцев.

Захоронение в Илоке является вторым по величине в Хорватии, здесь в специальном подземном склепе в цинковых ящичках рядами лежат 1067 солдат и офицеров Красной армии.

"Работы по реконструкции, ремонту и восстановлению захоронения находятся в завершающей стадии. Планируется восстановить обелиск, уложить новые плиты, а также установить памятные доски с именами павших советских солдат. К концу лета результаты работы будут представлены нам как заказчику", - сообщил дипломат.

Уникальное захоронение

Илок - небольшой год в восточной Хорватии на границе с Сербией. Он расположен на высоком берегу Дуная и является крупным туристическим центром. Во время Великой Отечественной войны в районе Илока шли ожесточенные бои, Красная армия штурмовала крутой холм, на котором стоит Илок, неся большие потери.

После освобождения города здесь были собраны останки 1067 человек, но задача захоронения советских солдат была решена необычным образом. В центральной части илокской крепости был установлен мемориал с надписью "Бойцам и офицерам героической Красной армии, павшим в ноябре - декабре 1944 года в совместной борьбе против фашистского агрессора. Захоронено 1067", а под ним в подземном каземате в небольших цинковых ящиках были собраны останки павших русских воинов. Создается ощущение, что кто-то готовил останки солдат к перевозке и захоронению на Родине, поскольку они не были преданы земле, как это обычно делалось.

Прошли десятилетия, крепость города Илок превратилась в чудесный туристический уголок, здесь расположены рестораны, винный дом со знаменитыми винными погребами марки "Капистран". Вдоль прекрасных клумб праздно шатаются туристы, не подозревая, что рядом, практически у них под ногами лежит тысяча русских солдат. Местные власти с уважением относятся к захоронению, однако были бы не прочь перенести его в более походящее место, например, на мемориальное кладбище, где похоронены партизаны, павшие в боях за освобождение Югославии.

Возможно, лучшим решением для братской могилы в Илоке стало бы перенесение останков наших солдат на Родину и захоронение их с воинскими почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище, находящемся в ведении Министерства обороны Российской Федерации. Для этого не потребуются ни эксгумация останков, ни какая-то особая подготовка - мемориал выглядит так, как будто солдаты ждут возвращения в Россию.

Война не окончена, пока не похоронен последний солдат

Посольство России в Хорватии при содействии соотечественников ведет масштабную работу по поиску неизвестных захоронений солдат Красной армии.

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"Недавно по просьбе родственников мы нашли могилу нашего офицера, которая ни в каких документах не числилась, это лейтенант С.П. Адамский, захороненный в селе Святой Урбан. Часто мы встречаем где-то табличку или крест, по словам местных жителей, здесь захоронены солдаты Красной армии времен ВОВ, однако в документах эти могилы не значатся. Поэтому есть основания полагать, что таких могил достаточно много, до нескольких десятков. По некоторым данным, может быть до 200 имен солдат, места захоронения которых мы не знаем, хотя данная информация частично отражена в местных архивах", - сообщил корр. ТАСС Мальцев.

Для того, чтобы полностью обработать местные архивы, найти документы о захоронениях, а затем обнаружить могилы наших дедов и прадедов в разных районах Хорватии у посольства просто не хватит сил. Поэтому участие патриотических обществ, волонтеров и добровольцев было бы большим подспорьем в данной работе, говорят в диппредставительстве.