Турпоток на крупнейший горнолыжный комплекс Северо-Запада вырос на 20%

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Число туристов, посетивших город Кировск в Мурманской области, где расположен крупнейший на Северо-Запале горнолыжный комплекс, за год выросло более чем на 20%. Об этом сообщил в пятницу на заседании областного правительства глава администрации Кировска Сергей Свинин.

"После ввода в эксплуатацию 8-местной скоростной гондольно-кресельной канатной дороги стала хорошо заметна эффективность вложений в туристическую сферу. Загрузка туристического комплекса в сезон 2014-2015 года увеличилась на 38%, в сезон 2015-2016 - еще на 21% и составила 150 тыс. человек", - сказал глава администрации.

Кировск является по сути моногородом, построенным вокруг предприятия "Апатит" (входит в "Фосагро"). Альтернативой монозависимости является туристическая сферы - рядом с городом расположены горы Хибины, популярные у туристов России и стран зарубежья.

Как ранее сообщали власти города, последние годы здесь динамично развивается крупнейший в регионе горнолыжный туристический комплекс "Большой Вудъявр" и два более маленьких комплекса. Развивается и инфраструктура Кировска. Так, за 2015 год и первое полугодие 2016 года введено 6 новых гостиниц и гостевых домов, что позволило увеличить число размещаемых туристов на 40%. Количество мест на объектах общественного питания возросло более чем на 200, или на 11,3%, появилось 13 новых объектов общественного питания.

Развитие туриндустрии планируется продолжить. Глава администрации Кировска отметил, что на этот год намечена реализация ряда крупных инвестиционных проектов: реконструкция автотранспортной развязки при въезде в город, строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием, разработка проектной документации на реконструкцию кино-культурного центра "Большевик".