Владимирские власти не допустят незаконного ввоза мусора из Балашихи

ВЛАДИМИР, 23 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Власти Владимирской области примут меры, чтобы не допустить незаконного ввоза мусора на местные полигоны с подмосковного полигона ТБО "Кучино".

Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области Алексей Мигачев.

"Все наши полигоны я сегодня с утра обзвонил, предупредил, чтобы не принимали мусор при попытках размещения, в ближайшее время также будут направлены соответствующие письма", - сказал Мигачев.

По словам директора департамента, на границе с Московской областью находятся Петушинский полигон и закрытая Александровская свалка, которые могут оказаться под угрозой незаконного размещения отходов.

В четверг на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня. По данным экологического движения "#РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 га, ежегодно она принимала до 600 тыс. тонн отходов. На нее поступало до 90% коммунального мусора Москвы.